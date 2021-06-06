توقيع اتفاقية تعاون روسية مصرية في مجال الكهرباء

قامت شركة "روس سيتي" الروسية، بتوقيع اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية، السويدي إلكترك، على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وحضر التوقيع من الجانب الروسي، مدير عام المركز العلمي والتقني "روسيتي إف جي سي يو إي إس" ووزير التجارة المفوض، فلاديمير خاريتونوف. ومن الجانب المصري، رئيس القسم التجاري في السفارة المصرية في روسيا، ياسر مصطفى.

وجاء في بيان الشركة الروسية: "إنه وبموجب مذكرة التفاهم ستقوم الشركات بالتعاون سويا من أجل استكشاف مشاريع الكهرباء المشتركة في مصر وغيرها من الدول".

وأضاف البيان أن: "الطرفين سينظران في إمكانية العمل المشترك في المشاريع المتعلقة ببناء وتحديث مرافق شبكة الكهرباء في جمهورية مصر العربية ودول أخرى، بما في ذلك مشاريع خطوط نقل الطاقة بين البلدان، وكذلك مخططات توصيل الكهرباء بقدرة توليد عالية على نطاق واسع".

من جانبها أعلنت شركة السويدي إلكترك المصرية، أنها قد تتعاون مع شركة الكهرباء الروسية "روس سيتي" بعد أن وقعت الشركتان مذكرة تفاهم، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الأسبوع الماضي.

وشركة "روس سيتي" هي شركة حكومية روسية، تمتلك الحكومة الروسية حوالي 88% من أسهمها، وتدير الشركة 2.35 مليون كيلومتر من خطوط نقل الطاقة، و507 ألف محطة فرعية بسعة محول تزيد عن 792 ألف ميغا فولت أمبير.

وتأسست شركة السويدي اليكتريك عام 1938، حيث بدأت نشاطها التجاري ببيع المعدات الكهربائية ونجحت على مدار عقود في التحول إلى واحدة من أبرز الشركات اللاعبة بقطاع الطاقة في السوق المصري، وتغطي عملياتها العديد من الأسواق العالمية.

هذا وينظم منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ بروسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2006، ويعد المنتدى منبرا عالمياً رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم.

وعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي-2021 تحت شعار "معا مرة أخرى - اقتصاد الواقع الجديد"، حضوريا منذ 2 وحتى 5 حزيران/ يونيو الجاري، بمشاركة دولية واسعة، وكانت وكالة "سبوتنيك" شريكا إعلاميا للمنتدى.