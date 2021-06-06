مصر... وزارة التربية والتعليم تدرس السماح بتقسيم سنة الثانوية العامة

أعلن وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، إن الوزارة تدرس مسألة السماح لطلاب الثانوية العامة بتقسيم السنة.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن شوقي قوله بأن "حسم موضوع التقسيم للطلاب النظاميين المسجلين في الصف الثالث الثانوي، سيكون بالتشاور مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، ولن يتم إعلان القرار النهائي قبل انتهاء المشاورات".

ويشار إلى أن آلاف الطلاب من الباقيين للإعادة يلتحقوا بالثانوية العامة خلال السنة الحالية، وهم الذين قرروا العام الدراسي الماضي تقسيم السنة الدراسية.

وتسبب هؤلاء الطلاب في أزمة للوزارة وإجبارها على عقد امتحانات ورقية لهم، كما أغضبوا أولياء أمور الطلاب النظاميين الذي يطالبون حاليا بوجود تنسيق منفصل بالطلبة الذين قسموا السنة على عامين لأن مجاميعهم سوف تكون مرتفعة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم المصرية كانت قد أعلنت أن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي سيكون يوم 10 يوليو/ تموز المقبل، وسط تأكيدات بأنه لن تكون هناك أسئلة تعجيزية للطلاب خلال تلك الامتحانات.

ونشرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية أبرز المعلومات التي يبحث عنها الطلاب عن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021، وتبدأ الامتحانات الشعبة العلمية في 10 يوليو، وتستمر حتى 2 أغسطس/ آب المقبل، بينما تبدأ امتحانات الشعبة الأدبية يوم 11 يوليو وتستمر حتى 29 يوليو.

ومن المنتظر أن تكون الامتحانات الورقية متاحة فقط لمن لم يتسلموا جهاز الـ "تابلت"، مشيرة إلى أن الامتحانات التجريبية الثالثة ستجرى في 21 يونيو/ حزيران.

وفيما يتعلق بالطلاب المكفوفين، فإن امتحاناتهم تبدأ في 11 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس، بينما تبدأ امتحانات الطلاب المتفوقون في 11 يوليو وتستمر حتى 5 أغسطس.