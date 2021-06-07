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    الجيش اليمني، عدن، اليمن 31 أغسطس 2019

    قائد في الجيش اليمني: مقتل وجرح العشرات من "الحوثيين" في مواجهات شمال الجوف

    © REUTERS / Fawaz Salman
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    أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الاثنين، مقتل مسلحين من جماعة "أنصار الله" في مواجهات بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

    القاهرة- سبوتنيك. ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، عن رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، العميد محمد بن راسية، قوله إن "مواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من الحوثيين التسلل باتجاه جبال الزهور والرقيب الأبيض في جبهة الخنجر الاستراتيجية (شمال مدينة الحَزم مركز الجوف)".

    الجيش اليمني، جنوب اليمن 31 أغسطس 2019
    © REUTERS / Ali Owidha
    الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين إثر كمين شمال الجوف

    وأضاف العميد بن راسية، أن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) تعاملت مع محاولة تسلل الحوثيين، التي أرادوا من خلالها استعادة بعض المواقع التي خسروها الفترة الماضية".

    وأكد القائد العسكري "مقتل وجرح العشرات من عناصر الحوثيين وتدمير عربات وآليات قتالية تابعة لهم خلال المواجهات".

    وأشار إلى "تنفيذ طيران التحالف العربي غارات جوية مركزة استهدفت تعزيزات للحوثيين قادمة من مدينة الحزم أدت إلى تدميرها".

    وتأتي المواجهات غداة إعلان الجيش اليمني مقتل قياديين ميدانيين من جماعة الحوثيين هما المكنيان (أبو هاشم شرف) و(أبو عادل الهادي) مع عدد من مرافقيهما خلال مواجهات مع قوات الجيش في جبهة الخنجر شمال مدينة الحَزم مركز الجوف.

    والسبت، قالت وزارة الدفاع اليمنية، إن العديد من مسلحي جماعة أنصار الله سقطوا بين قتيل وجريح اثر معارك دارت رحاها جنوب وغرب جبهة الخنجر شمال مدينة الحَزم، بعد يومين من إحباط محاولة تسلل للجماعة إلى موقع عسكري غرب معسكر الخنجر شمال المدينة ذاتها.

    وتشهد محافظة الجوف منذ سيطرة جماعة الحوثيين في الأول من آذار/ مارس العام الماضي، على مدينة الحَزم مركز المحافظة بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، معارك كرٍ وفر تسعى خلالها قوات الحكومة المعترف بها دولياً، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي الجماعة.

    انظر أيضا:

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