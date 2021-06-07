برلماني ليبي يحذر من عدم توحيد المؤسسة العسكرية

قال النائب خليفة الدغاري عضو مجلس النواب الليبي، إن أي عملية سياسية لن يكتب لها النجاح ما لم تعالج حالة الانقسام في القوات المسلحة.

وأضاف الدغاري في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن قيام دولة موحدة ومستقرة، وإجراء أي استحقاق دستوري وإجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية، غير ممكن، ما لم تتم معالجة حالة الانقسام في القوات المسلحة، من خلال توحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضح أن الأمر يتطلب دمج كافة الوحدات العسكرية، وخروج المرتزقة، وجمع سلاح المجموعات المسلحة ووقف تدفق السلاح والمقاتلين الأجانب.

ويرى أن فرض أي واقع جديد تحت ضغوط دولية ومحلية مصيره الفشل، ويجعل مصير الوطن في إطار المجهول ما لم يتحقق تقدم حقيقي في هذا المسار، الذي يعد أكثر الملفات تعقيدا.

وشدد على ضرورة توفير البيئة المناسبة للمواطن خلال المرحلة التمهيدية، مع الأخذ في الاعتبار المصالحة والعدالة الانتقالية وتقصي الحقائق وجبر الضرر.

وأشار أنه لا جدوى للقيام بأي استحقاقات دستورية، أو قانونية على أسس هشةـ كما تدعو آلية البعثة الأممية لإجبار الليبيين على القيام بقفزة في الهواء، دون حل حقيقي لأكثر الملفات تعقيدا.