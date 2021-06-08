حماس تهدد بقصف إسرائيل مجددا وتطالب الوسطاء بـ"لجمها"

حذرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إسرائيل من أن تقترب من "مسيرة الأعلام"، المقررة الخميس المقبل، والتي تنطلق من القدس والمسجد الأقصى، مهددة باستهداف إسرائيل بالصواريخ مجددا.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، في كلمة له في مؤتمر "المجتمع المدني والعمل الأهلي لدعم المقاومة ونصرة القدس" في غزة، إن "العدو يحاول أن يجسد وقائع جديدة بإعلانه عن مسيرة أعلام جديدة وبتصعيد في حي الشيخ جراح"، وذلك حسب " قناة العالم " الإيرانية.

وأضاف الحية: "نقول للوسطاء بشكل واضح، إنه آن الأوان للجم هذا الاحتلال، وإلا فالصواعق ما زالت قائمة"، متابعا بالقول: "نحذرالاحتلال والوسطاء وكل العالم من اقتراب مسيرة الأعلام من القدس والأقصى".

وأعرب عن أمله في أن "تصل هذه الرسالة واضحة حتى لا يكون يوم الخميس مثل يوم 11 مايو"، في إشارة إلى استهداف إسرائيل بالصواريخ.

وأوضح الحية أن حماس لا تسعى للحرب، قائلًا: "نحن لسنا هواة حروب، ولكنا هواة حرية واستقرار، نريد العيش بأمان واستقرار على أرضنا وفي دولتنا"، مضيفا: "نقول للاحتلال لن تنجح ولن نقبل أن ندفع ثمنين، ثمن عدوانك وثمن اختلافك السياسي".

ومن المقرر أن تنطلق، مساء الخميس المقبل، "مسيرة الأعلام"، من البلدة القديمة عبر عدة أبواب، للوصول إلى حائط البراق، مرورا بأزقة القدس والحي الإسلامي، وعادة ما يشارك في المسيرة عشرات الآلاف من المستوطنين ويدعون إلى هدم المسجد الأقصى وإنشاء الهيكل المزعوم بدلا منه".