"شيء لا يوصف"... أول تصريح لأقدم أسير أردني لدى إسرائيل بعد الإفراج عنه ورسائل للملك.. فيديو

وسط أجواء احتفالية وصل أقدم الأسرى الأردنيين عبد الله أبو جابر إلى أراضي المملكة الأردينة، اليوم الثلاثاء، بعد مضي 20 عامًا ونصف العام في السجون الإسرائيلية.

وشكر عبد الله في تصريحات لوسائل إعلام عند وصوله إلى الأراضي الأردنية في المنطقة الحدودية، الشكر لكل من وقف إلى جانبه خلال اعتقاله، وقال إنه يحمل رسائل كثيرة إلى الملك الأردني عبد الله الثاني، متمنيا أن يتمكن من توصيلها إلى الملك.

وقال عبد الله إنه ترك خلفه في السجون الإسرائيلية "أخوة عشت معهم أكثر ما عشت مع أهلي"، مطالبا بالنظر بعين الرأفة للأسرى الأردنيين في السجون الاسرائيلية، والعمل على الافراج عنهم بأسرع وقت.

شاهد | اللحظات الأولى لوصول المعتقل عبدالله أبو جابر المفرج عنه إلى الأراضي الأردنية #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/bmM5CTHbJg — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) June 8, 2021

​وأضاف: الشعب الفلسطيني يحب الشعب الأردني والملك... وللأمانة حب الملك في قلوب الشعب الفلسطيني شيء لا يوصف".

وأضاف: "كلنا تطلع إلى جلالة الملك والأسرى الأردنيين كلهم أمل بجلالة الملك لإطلاق سراحهم بأقرب وقت، لأننا ناس نتعرض لأوضاع صعبة كثيرا، أتمنى أن ينظر للأسرى بعين الرأفة"، وشدد في الوقت ذاته على صمود الأسرى في السجون الإسرائيلية، بحسب موقع قناة "المملكة" الأدرني.

"واعتقل أبو جابر، في 29 كانون الأول/ديسمبر 2000"، بحسب وزارة الخارجية الأردنية.