كوكتيل "انتفاضة القدس" يثير ضجة في إسرائيل

وذكر الموقع العبري أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت صاحب متجر مشروبات للفواكه، باسم طارق عثمان (27 عاما) من مدينة القدس المحتلة، اشتهر بتقديم كوكتيل فواكه، باسم "انتفاضة القدس" خلال الأحداث الأخيرة في المدينة.

وعزا الموقع تهمة السلطات الإسرائيلية للمواطن الفلسطيني الاشتباه بإدارته أعمال تجارية دون ترخيص مسبق، وتهربه من دفع الضرائب.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في اتهامها للمواطن الفلسطيني أنه قام بتوزيع كوكتيل مجاني، أطلق عليه "انتفاضة القدس"، وذلك خلال المواجهات التي شهدتها مدينة القدس المحتلة قبل أسابيع، وهو ما رأت فيه السلطات الإسرائيلية أحد أنواع تأجيج الأوضاع في المدنية.