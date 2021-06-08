سوريا... انفجار عبوة ناسفة في حمص وأنباء عن وقوع إصابات

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، مساء اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة في حي كرم اللوز بمدينة حمص، مشيرة إلى وقوع العديد من صابات بين المدنيين.