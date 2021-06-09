المرأة السعودية تواصل تحررها بقرار قضائي جديد

أعلنت وسائل إعلام سعودية، أمس الثلاثاء، عن صدور الموافقة العليا على تعديل مادة في نظام "المرافعات الشرعية" تلغي حق ولي أمر المرأة باستدعائها إلى محرمها.

وذكرت صحيفة "مكة" السعودية أن المحكمة السعودية أصدرت حكما قضائيَا، أمس، يسقط قضية تغيب تحت حكم "استقلال المرأة العاقلة البالغة بمنزل ليس جريمة".

وبحسب الصحيفة السعودية، تم في التعديل الذي صدر قبل خمسة أيام، حذف عبارة "تسليم امرأة إلى محرمها"، ما فسّره قانونيون سعوديون على أنه احترام لقرار المرأة الراشدة التي تريد الاستقلال في المسكن سواء كانت عزباء أو مطلّقة أو أرملة، وعدم إجبارها بقوة القانون على الإقامة مع محرمها دون رغبتها.

وقال المحامي والنائب السابق في النيابة العامة في مدينة جدة نايف آل منسي، للصحيفة: "حذف العبارة يعطي إشارة بأن المحاكم لن تعترف بمثل هذه الدعاوى في المستقبل، والتي كانت سابقا مشمولة بالنفاذ المعجل، إذ كان يمكن للولي التقدم ببلاغ تغيب ضد ابنته أو أخته أو حتى والدته التي تقيم في مسكن منفصل عنه، وكان يمكن استصدار حكم مشمول بالنفاذ المعجل إلى محكمة التنفيذ، بتسليمها لولي أمرها، حتى لو لم تكن ترغب بذلك بقوة النظام".