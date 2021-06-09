الجزائر تدعو إلى سرعة إنشاء صندوق التصدي لآثار تغير المناخ

دعت الجزائر، أمس الثلاثاء، إلى سرعة إنشاء صندوق دعم تدابير التصدي للآثار السلبية الناجمة عن تغيّر المناخ.

وقالت صحيفة "النهار" إن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ألقى خطابا في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغيّر المناخ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ودعا تبون خلال الاجتماع إلى ضرورة إيجاد حلول ملائمة تعالج المخلفات السلبية لتغير المناخ، واضطلاع الدول المتقدمة بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها الفنية والمالية تجاه الدول النامية والإسراع في تنفيذ مقترح الجزائر بإنشاء صندوق للتصدي لآثار تلك الظاهرة.

وفي وقت سابق، أعلن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات، في مايو/أيار الماضي، عن تقدم بلاده بطلب لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023.

يأتي هذا الإعلان عقب إيداع دولة الإمارات خطاباً رسمياً حول رغبتها باستضافة هذا الحدث إلى كل من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ورئيس مجموعة آسيا - المحيط الهادئ.

وتكتسب الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف "COP 28" أهمية كبيرة في تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ إذ أنه سيشهد أول تقييم عالمي للمساهمات المحددة وطنياً إضافة إلى تحديد ملامح الجولة التالية من هذه المساهمات.