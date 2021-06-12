الداخلية الكويتية تدعو المواطنين إلى توخي الحذر

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، بيانا طالبت فيه المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الوزارة تحذيرها للمواطنين من عدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد في بعض المناطق خصوصا المكشوفة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه على الجميع عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ 112 أو عمليات الدفاع المدني 1804000 عند الحاجة إلى مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.

وفيما يتعلق بالمواطنين والمقيمين مرتادي البحر، فقد ناشدتهم الوزارة الاتصال على عمليات خفر السواحل 1880888 عند مواجهتهم حالات طارئة.

في سياق آخر، ذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان، مساء الخميس، أنه تم تعديل أوقات الدخول عبر حدودها البرية أمام المسافرين ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأوضحت أن "الأوقات الجديدة هي من الرابعة عصرا إلى العاشرة مساء بدلا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا".

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي "ضمن جهود المؤسسة الأمنية للتسهيل على المواطنين ونزولا عند رغبتهم بسبب الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة".

وأهابت الداخلية الكويتية بالمسافرين "ضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة المحددة حرصا على سلامة الجميع".