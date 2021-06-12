غرفة صناعة الدواء المصرية: إنتاج اللقاح الروسي بداية عام 2022

قال رئيس غرفة صناعة الدواء، في مصر، الدكتور أحمد العزبي، إن مصر ستبدأ في إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا بداية من العام المقبل 2022.

وأشار العزبي إلى أن لقاح سينوفاك تم اختباره من قبل، لذلك يتم تخفيفه وتعبئته خلال الوقت الحالي، ونحن لا نحتاج تجارب حتى تثبت كفاءة اللقاح.

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني للعزبي على فضائية "سكاي نيوز عربية"، وأكد "هناك اتفاقا مبدئيا بين مصنعين، وسيتم إنتاج اللقاح الروسي بداية عام 2022".

وشدد رئيس غرفة صناعة الأدوية، على أنه "سيكون هناك فائض لتصدير اللقاحات للخارج"، مؤكدا على أن توزيع اللقاح على المواطنين سيكون مجانا".

وأبريل الماضي، أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، الاتفاق مع شركة "مينافارم" المصرية على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V".

وجاء في بيان الصندوق: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة "مينافارم" المصرية، إحدى شركات "بروبيوجين" الألمانية، عن اتفاق لإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V".

وتابع البيان: "يعتزم الطرفان البدء في النقل التكنولوجي قريبا وبدء إنتاج اللقاح في الربع الثالث من عام 2021".