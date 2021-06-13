وزير أردني: وصلنا لمرحلة التعافي من كورونا

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن بلاده وصلت لمرحلة التعافي من وباء فيروس كورونا المستجد.

جاء هذا خلال افتتاح فعاليات مؤتمر إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في الأردن خلال مئة عام، أمس السبت، بحسب موقع "عمون".

وأرجع الوزير الأردني الوصول إلى هذه المرحلة إلى قيام الحكومة بتوفير اللقاح المضاد للوباء ومعالجة مرضى كورونا على نفقتها.

وأشار إلى تراجع إصابات كورونا في ظل قدرة الدولة على إعطاء اللقاح لنحو ما يقارب 100 ألف شخص يوميا.

واعتبر أن السلطات بذلت جهودا كبيرة لكسب الوقت في مواجهة وباء فيروس كورونا، وبناء القدرات الصحية المناسبة للتعامل مع الجائحة.

وأشار إلى أن الحكومة شكلت خلية أزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات شملت جميع المؤسسات والأجهزة الأمنية.

ولفت إلى أنه بعد مرور عام على الجائحة ظل القطاع الصحي في الأردن متماسكا.

ورأى أن نجاح الدولة في التعامل مع مختلف الأزمات كان ناتجا عن التعاون والتنسيق بين جميع مؤسسات الدولة والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية.