"الدفاع العراقية" تكشف حقيقة سحب الكاظمي المناصب الأمنية من وزيرها

كشفت وزارة الدفاع العراقية حقيقة سحب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، صلاحيات وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، المتعلقة بالمناصب الأمنية.

جاء هذا في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نسخة منه.

وجاء في البيان أنه انتشر في بعض المواقع الإخبارية خلال الساعات الماضية خبر يفيد بأن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء سحب صلاحيات وزير الدفاع المتعلقة بالمناصب الأمنية.

وذكر البيان أن هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له، مؤكدا أن ما يتم نشره في هذا الشأن مجرد شائعات سيتم مقاضاة مروجيها وفق القانون.