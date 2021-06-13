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    التطعيم بلقاح سبوتنيك V الروسي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين، 3 مارس 2021

    تطعيم ثلثي المؤهلين لتلقي لقاح كورونا بجرعتين في دبي

    © AFP 2021 / SAID KHATIB
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    قالت هيئة الصحة في دبي إن نحو ثلثي المؤهلين لتلقي لقاح الوقاية من "كوفيد-19 " تلقوا الآن جرعتين من اللقاح في الإمارة، وهي مركز السياحة والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    طبيب يفحص مريضا تعافى من فيروس كورونا المستجد وأصيب الآن بالفطر الأسود في جناح بمستشفى حكومي في حيدر أباد، الهند، 21 مايو/ أيار 2021.
    © AFP 2021 / NOAH SEELAM
    صحة دبي: 8 من كل 10 مصابين بكورونا هم من غير الملقحين
    ودبي هي الأكثر اكتظاظا بالسكان بين الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات، كما أن لديها أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

    وعلى مدى ستة أشهر، نفذت الإمارات واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم، في البداية باستخدام لقاح طورته مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم)، ثم أضافت لقاحات فايزر/بيونتيك وأسترازينيكا و"سبوتنيك v" الروسي.

    وقال نائب مدير عام هيئة الصحة في دبي، علوي الشيخ علي، لتلفزيون دبي، في وقت متأخر مساء أمس السبت، إن 83 في المئة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما، أو نحو 2.3 مليون شخص، تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح وأن 64 في المئة تلقوا جرعتين في الإمارة.

    وقالت دولة الإمارات في الآونة الأخيرة إن نحو 85 في المئة من إجمالي سكانها المؤهلين لتلقي اللقاح تلقوا جرعة واحدة على الأقل، دون تحديد عدد من حصلوا على جرعتين، وفقا لـ "رويترز".

    وشهدت الإمارات زيادة في عدد الإصابات في الأيام الثلاثين الماضية. ولا تقدم الدولة أرقام الإصابات في كل إمارة. وسجلت 2281 إصابة جديدة، أمس السبت، ليرتفع العدد الإجمالي حتى الآن إلى نحو 596 ألفا. وبلغت الإصابات اليومية ذروتها عند نحو 4000 حالة يوميا في أوائل فبراير/ شباط.

    وقالت هيئة الصحة في دبي إن 90 في المئة من مرضى كوفيد-19 الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة في مستشفيات دبي لم يتلقوا التطعيم دون أن تحدد متى تم تسجيل هذا الإحصاء.

    انظر أيضا:

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    صحة دبي: 8 من كل 10 مصابين بكورونا هم من غير الملقحين
    الكلمات الدلالية:
    الإمارات
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