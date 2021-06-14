الوفد اللبناني في مفاوضات الناقورة جاهز لمناقشة أي عرض جديد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الإثنين، عن استعداد الوفد اللبناني في مفاوضات الناقورة لمناقشة أي عرض جديد من الجهة الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "الجمهورية" نقلا عن مصادر خاصة مقربة من الوفد اللبناني أن رئيس الوفد الأمريكي الراعي لمفاوضات الناقورة، السفير دون دوروشيه، سيزور العاصمة بيروت للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قبل أن يلتقي رئيس وأعضاء الوفد اللبناني المفاوض في اليرزة، حيث من المقرّر ان يحضر الجديد الذي يحمله دوروشيه.
وبحسب المصادر، أعلن الوفد اللبناني استعداده لمناقشة أي عرض جديد يستند إلى ما تقوله اتفاقية قانون البحار، وما انتهى إليه الوفد اللبناني في المراحل السابقة من ترسيم للخط البحري الذي تجاوز الخطوط السابقة بعد التوصل إلى الخط 29، والذي ما زال ينتظر تعديل المرسوم 6433، وهو ما لم يحصل حتى اليوم، على الرغم من معرفة جميع الأطراف بحجم الضرر اللاحق بمتانة الموقف اللبناني وثباته على طاولة المفاوضات.
يذكر أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والتي تتم بوساطة أمريكية وأممية، قد توقفت في أواخر العام الماضي بسبب خلافات طرأت بين بيروت وتل أبيب حول المعايير التقنية الواجب اتباعها لإتمام هذه العملية.
وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من نحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان أعاد، في وقت لاحق، تعديل هذه المساحة باعتبار أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً وهو ما رفضته تل أبيب، خصوصا أن هذه المساحة تشمل أجزاء من حقل كاريش الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.
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