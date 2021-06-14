خلية الإعلام الأمني: القبض على 3 إرهابيين في كركوك شمال العراق

أعلنت قوات الأمن العراقية أنها تمكنت من إلقاء القبض على 3 "إرهابيين" مطلوبين للقضاء في منطقة تركلان بمحافظة كركوك، شمالي البلاد.

جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال البيان إن قوات الأمن المختصة تلقت معلومات دقيقة من أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك.

وأوضح البيان أن المعلومات أكدت وجود ثلاثة من الإرهابيين المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة تركلان بالمحافظة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني أنه بناء على هذه المعلومات تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة.

وبحسب البيان فإن مفارز الشعبة تمكنت من إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة في المنطقة المذكورة، وجرى تسليمهم لجهة الطلب.

وكانت الشرطة العراقية، عثرت يوم الجمعة، على عبوات ناسفة في ناحية الرشاد في محافظة كركوك، خلال عملية تفتيش، حسبما أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية.