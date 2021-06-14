ملك المغرب يصدر أمرا بشأن تسهيل عودة المغاربة إلى وطنهم

أصدر ملك المغرب محمد السادس أمرا، يقضي بحرص شركات النقل الجوي على اعتماد أسعار معقولة وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها، خاصة في ظروف جائحة "كوفيد-19".

وجاء في بيان المملكة المغربية: "أمر جلالة الملك، حفظه الله، كل المتدخلين في مجال النقل الجوي، خاصة شركة الخطوط الملكية المغربية، ومختلف الفاعلين في النقل البحري، بالحرص على اعتماد أسعار معقولة تكون في متناول الجميع، وتوفير العدد الكافي من الرحلات، لتمكين العائلات المغربية بالخارج من زيارة وطنها وصلة الرحم بأهلها وذويها، خاصة في ظروف جائحة كوفيد 19".

وعقب قرار الملك، أعلنت شركة الطيران المغربية بتنظيم ترتيبات خاصة لتسهيل عودة المغاربة إلى وطنهم.

بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، تقوم الخطوط الملكية المغربية بإعداد ترتيبات خاصة وتاريخية لتسهيل عودة مغاربة العالم لأرض الوطن.



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كما دعا الملك العاملين في قطاع السياحة، سواء في مجال النقل أو الإقامة، لاتخاذ التدابير اللازمة، واستقبال أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج في أحسن الظروف وبأثمنة مناسبة.