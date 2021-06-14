المتحور الهندي من فيروس كورونا "دلتا" يصل الكويت

قالت الكويت، اليوم الاثنين، إنها رصدت إصابات بالمتحور الهندي من فيروس "كورونا" المستجد "دلتا".

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبد الله السند، لـوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه "بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني، تم التأكد من بعض حالات الإصابة المتحور الهندي من فيروس "كورونا" في البلا".

وتابع موضحا أن "الوزارة تجري الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية، من معرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في الكويت، ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم، لتوحيد الجهود في مقاومة فيروس "كورونا" المستجد، والنجاح في القضاء على الجائحة.

وواصل السند أنه "تزامنا مع الإعلان عن ظهور أنماط جديدة من فيروس "كورونا" المستجد في بعض دول العالم، فقد بادرت الوزارة واستمرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية، ومنها الجهود القائمة للتخطيط الجيني عبر الفرق الفنية المتخصصة من أجل احتواء انتشار الفيروس".

كما دعا المتحدي باسم وزارة الصحة الكويتية المواطنين والمقيمين "بضرورة اتباع الاجراءات والاحترازية المعتمدة للتعامل مع مختلف الأنماط الناتجة عن تحورات الفيروس، وأبرزها الحرص على التطعيم باللقاح المضاد، واستعمال الكمامة الطبية والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين وتجنب التجمعات غير الآمنة".

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، تأكيد إصابة 1.437 حالة جديدة، وتسجيل 1.317 حالة شفاء، و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 326.451 حالة

وكانت منظمة الصحة العالمية طورت منظومة جديدة وأبسط لتعريف سلالات كوفيد-19 المتحورة.

وعلى سبيل المثال، سيتم إطلاق اسم سلالة "ألفا" على متحور بريطانيا، فيما سيطلق على سلالة جنوب أفريقيا اسم "بيتا"، والسلالة البرازيلية "جاما"، أما السلالة الهندية فقد أعطيت اسم"دلتا"، وفقا لموقع "دويتشه فيله".

وأوضحت المنظمة، أنه وفي حالة نفاذ الـ 24 حرفا من الأبجدية اليونانية، فسيتم استخدام تسلسلات أخرى مماثلة.

وأضافت أن المسميات الجديدة لن تحل محل الأسماء العلمية للسلالات، حيث ستبقى السلالة البريطانية أو "ألفا" تسمى علميا باسم B.1.1.7.