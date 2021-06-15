مسؤول أمني لبناني يتوجه إلى موسكو

جاء هذا الإعلان عبر بيان نشرته المديرية بتغريدة على صفحتها الرسمية في "تويتر" قالت فيها: "توجه صباح اليوم إلى موسكو المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام".
#بيان— الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) June 15, 2021
توجّه صباح اليوم إلى موسكو المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في زيارة رسمية تستغرق عدّة أيام، وسيلتقي اللواء ابراهيم خلال الزيارة عدداً من المسؤولين في جمهورية روسيا الإتحادية.#الأمن_العام_اللبناني#تضحية_خدمة
وأضاف البيان قائلا: "وسيلتقي اللواء إبراهيم خلال الزيارة عددا من المسؤولين في جمهورية روسيا الاتحادية".
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