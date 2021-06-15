مسؤول أمني لبناني يتوجه إلى موسكو

أعلنت مديرية الأمن العام اللبناني، صباح اليوم الثلاثاء، عن توجه مديرها، اللواء عباس إبراهيم، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستغرق عدّة أيام، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.

جاء هذا الإعلان عبر بيان نشرته المديرية بتغريدة على صفحتها الرسمية في "تويتر" قالت فيها: "توجه صباح اليوم إلى موسكو المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام".

#بيان

توجّه صباح اليوم إلى موسكو المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في زيارة رسمية تستغرق عدّة أيام، وسيلتقي اللواء ابراهيم خلال الزيارة عدداً من المسؤولين في جمهورية روسيا الإتحادية.#الأمن_العام_اللبناني#تضحية_خدمة — الأمن العام اللبناني (@DGSG_Security) June 15, 2021

وأضاف البيان قائلا: "وسيلتقي اللواء إبراهيم خلال الزيارة عددا من المسؤولين في جمهورية روسيا الاتحادية".