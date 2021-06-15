رغم أن المطلوب 60 ألف حاج... أكثر من 450 ألف طلب للحج خلال الساعات الأولى لبدء التسجيل

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل استقبل أكثر من 450 ألف طلب خلال الـ 24 ساعة الأولى من فتح باب التسجيل.

قررت السعودية قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط، من خلال المسار الإلكتروني للحجاج، وذلك في إطار إجراءات مواجهة جائحة كورونا.

وأعلنت الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، استقبال المسار الإلكتروني لحجاج الداخل أكثر من 450 ألف طلب لأداء فريضة الحج من المواطنين والمقيمين، خلال الـ 24 ساعة الأولى من فتح باب التسجيل.

​وأوضحت الوزارة، أن نسب تسجيل الذكور وصلت إلى 60%، فيما سجلت الإناث 40%، من إجمالي طلبات التسجيل.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت قصر الحج على 60 ألف حاج، للمقيمين من جميع الجنسيات والمواطنين في المملكة، بما يضمن أداء الشعائر في صحة وأمن وسلامة، مع الالتزام بالضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية في جميع مراحل أداء الفريضة.

للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام 1442هـ، بإمكانكم استخدام الرابط التالي :https://t.co/nUUUOHwfPU



علمًا بأن التسجيل متاح حتى نهاية يوم 1442/11/13 هـ، ولا توجد أولوية للتسجيل المبكر.

وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال#حج_1442هـ pic.twitter.com/xoqgvkbkfb — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 13, 2021

​ومن بين الإجراءات، قصر الحج على الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).