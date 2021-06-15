أمير قطر يستقبل وزير الخارجية المصري ويتلقى رسالة من السيسي

استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وتسلم منه رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، "أمير البلاد تسلم رسالة خطية من رئيس مصر، تتصل بدعم العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

سمو أمير البلاد المفدى يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتصل بدعم العلاقات بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.#قنا pic.twitter.com/FLiKpAMpOn — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 15, 2021

​من جهته كتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "حاملا رسالة من السيد الرئيس‫ عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية ‫سامح شكري يلتقي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، خلال زيارته الحالية إلى الدوحة".

حاملاً رسالة من السيد الرئيس #عبد_الفتاح_السيسي، وزير الخارجية #سامح_شكري يلتقي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، خلال زيارته الحالية إلى الدوحة. — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) June 15, 2021

​ووصل سامح شكري، مساء أمس الأول الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 8 سنوات؛ وذلك للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي يعقد بدعوة من قطر.

وعقد الوزير المصري جلسة مباحثات رسمية مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس بمقر وزارة الخارجية القطرية، وبحضور وفدي البلدين.