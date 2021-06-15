تسجيل
13:37 GMT15 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020

    اجتماع استثنائي في الدوحة اليوم لبحث أزمة سد النهضة... ماذا يمكن أن تقدم الدول العربية؟

    © AFP 2021 / -
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/1046783472_0:0:1508:848_1200x675_80_0_0_58106bcf176dd83d4d04f43264337369.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106151049254845-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا استثنائيا، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة تطورات أزمة سد النهضة بطلب من مصر والسودان.

    ويأخذ هذا الاجتماع بعدا هاما، خاصة مع اقتراب الموعد الذي حددته أثيوبيا للملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار في الشهر المقبل، إضافة إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول الذي يعقده الوزراء العرب في الدوحة منذ مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر في عام 2017، ثم المصالحة التي تمت مطلع هذا العام في مدينة العلا السعودية.

    وزير الخارجية المصري، سامح شكري في اجتماع مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة
    © AFP 2021 / -
    وزير الخارجية القطري يغرد بعد لقائه نظيره المصري في الدوحة
    ويتوقع محللون أن يصدر عن هذا الاجتماع بيان يكرر إعراب الدول العربية عن تضامنهم لموقف مصر والسودان في النزاع حول السد مع أثيوبيا، ويعمق من الاتصالات بين القاهرة والخرطوم والعواصم العربية، في حال أرادت دول المصب التصعيد ضد أثيوبيا.

    وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "التصور لدى الحكومة المصرية، والتعليقات المنشورة  لما يمكن أن يقدمه الاجتماع في أزمة سد النهضة، هو تكرار الإعراب بالإجماع لموقف مصر والسودان في هذا النزاع مع أثيوبيا، وهذا أعتقد أنه سيحدث؛ سيصدر الوزراء بيانا يعرب عن التضامن مع الدولتين".

    وأضاف: "المسألة الثانية المتعلقة بهذا الاجتماع هي طرح هذا النزاع على مجلس الأمن، حيث إن إحدى الدول العربية، وهي الإمارات، أصبحت عضوا في مجلس الأمن، ومن المتوقع أن تأخذ موقفا مساندا لمصر في النقاش الذي سيجري في مجلس الأمن، أو إذا كان هناك مشروع قرار تقدمه دولة الإمارات وتسعى للحصول على تأييد دول أخرى في الموضوع. هذا إذا جرى النقاش حول سد النهضة في مجلس الأمن".

    وتابع السيد: "الأمر الثالث هو أن هناك عدد من الدول العربية لها استثمارات في إثيوبيا، سواء كانت استثمارات حكومية أو استثمارات خاصة، وربما لها مشروعات، وهذه الدول لديها علاقات طيبة مع الحكومة الإثيوبية، وهناك الكثير ممن يرون أن هذه الدول يمكن أن تتخذ مواقف مساندة لمصر في التفاوض مع الحكومة الإثيوبية، ويمكن أن يكون لوجهة نظرها نوع من الثقل لدى أديس أبابا".

    وأوضح:

    "لكن هذا الموقف من الدول العربية والدول الخليجية تحديدا لا أظن أنه سينعكس في البيان الختامي، لكن يمكن أن يكون موضوعا للتفاهم، ويكون هناك اتفاقا عليه، وعلى كل الأحوال، هذا لا يمكن أن يخرج عن اجتماع الدوحة إلا إذا سبقه اتصالات عالية المستوى بين رؤساء الدول، فالرئيس عبد الفتاح السيسي التقى قبل يومين بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهناك اتصالات مع قطر والإمارات".

    وللتحضير إلى الاجتماع، وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة القطرية، يوم الأحد، حيث التقى بنظيره القطري، وأكد الوزيران على أهمية التضامن العربي مع مصر والسودان خلال الاجتماع المقرر اليوم.

    وقبل أيام، سجلت الخارجية المصرية اعتراضها، في خطاب لدى رئيس مجلس الأمن الدولي، على إعلان السلطات الإثيوبية نيتها الاستمرار بملء سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف.

    وعقب الجمود الذي لازم المفاوضات، خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد انهيار مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، اقترح السودان على أثيوبيا الاستعانة بوساطة دولية رباعية، تضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، تعمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي؛ لمساعده الأطراف الثلاثة في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملأ وتشغيل سد النهضة، وهو الاقتراح الذي رفضته إثيوبيا، وتمسكت بالوساطة المنفردة للاتحاد الإفريقي.

    وقامت أديس أبابا بإنفاذ المرحلة الأولى من الملء، والتي تقدر بحوالي 4.9 مليارات متر مكعب، في تموز/ يوليو من العام الماضي.

    وأكدت مصر والسودان، عقب مباحثات جمعت، الأربعاء الماضي، وزراء الخارجية والموارد المائية والري في كلا البلدين، أهمية التوصل لاتفاق شامل وقانوني لتشغيل وملء السد الإثيوبي، قبل موسم الخريف المقبل. كما أكدت ضرورة التحرك دوليا للضغط على إثيوبيا لإبرام اتفاق مع الخرطوم والقاهرة، لضمان انسياب المياه بصورة اعتيادية؛ حسب الاتفاقية الثنائية بين السودان ومصر، الموقعة في العام 1959.

    انظر أيضا:

    انطلاق مباحثات بين وزير خارجية مصر ونظيره القطري في الدوحة... صور
    اتفاق جديد بين مصر وقطر... تفاصيل اللقاء المطول بين وزيري خارجية البلدين
    سامح شكري لـ"الجزيرة": لدى مصر وقطر إرادة لطي صفحة الماضي
    وزير الخارجية القطري يغرد بعد لقائه نظيره المصري في الدوحة
    أمير قطر يستقبل وزير الخارجية المصري ويتلقى رسالة من السيسي
    الكلمات الدلالية:
    محمد بن عبد الرحمن, سامح شكري, سد النهضة, قطر, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الملعب الوطني (بوخارست)، رومانيا
    ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    تداول الذهب عبر الإنترنت... اكسب الأموال من المنزل
    تداول الذهب عبر الإنترنت... إكسب الأموال من المنزل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك