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    محكمة مصرية في محافظة الجيزة

    محمد حسين يعقوب أمام محكمة الإرهاب: لا أعلم شيئا عن "داعش"... والقاضي: لا تخف شيئا

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
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    استمعت محكمة مصرية اليوم إلى شهادة الداعية الإسلامي الشهير محمد حسين يعقوب، في إحدى قضايا الإرهاب التي تنظرها، المعروفة إعلاميا باسم "خلية داعش إمبابة".

    عقدت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في مصر، جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، للاستماع لشهادة يعقوب، خلال محاكمة 12 متهمًا في قضية تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش"، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش إمبابة".

    النيل في القاهرة مصر
    © AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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    وظهر يعقوب على كرسي متحرك في المحكمة التي أصدرت قرار الجلسة الماضية بضبطه وإحضاره بعد تخلفه عن الحضور للشهادة مرتين.

    وقال القاضي موجها حديثه لمحمد حسن يعقوب الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط السلفيين:

    "حينما تطلبك المحكمة للشهادة فليس ذلك عبثا، والأمر الآخر أن كثيرا من المتهمين فى قضايا كثيرة اتخذوا من أحاديثكم ودروسكم حجة لأقوالهم، ولذلك شهادتكم أمام المحكمة فارق كبير فى القضية، فهي إما أن تكون شهادة حقا أم غير ذلك".

    وقال يعقوب (65 سنة) إن مرضه منعه عن الحضور وإنه شرف كبير له أنه يقف أمام العدالة ولكن المحامين أخبروه أنه شاهد نفي وأن الحضور اختياري وليس إجباريا".

    وفي شهادته قال يعقوب إن "الشيخ حسن البنا أسس جماعة الإخوان المسلمين وذلك لنشر الدعوة الإسلامية والبحث عن الحكم وإعادة الخلافة، وأما عن جماعة داعش فلا أعلم عنهم شيئا".

    وأضاف "وحكم الانضمام لهذه الجماعات هو الآية القرآنية "ومن أحسن قولا"، وقال ابن تيمية أنه لا يجوز التعصب لشخص وإتباعه مطلقا إلا شخص النبي محمد صلي الله عليه وسلم، ولا جماعة إلا لجماعة الصحابة، ولا أدري عن أحكامهم ولا أستطيع أن أحكم عليهم سواء كانوا صحيحا أم خطأ".

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    © AP Photo / Amr Nabil
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    وتابع يعقوب: "يقصد بالإمام الخليفة الممكن وهو يختلف عن أولياء الأمور، وعن الخليفة هو من بايعه كافة المسلمين في كل العالم، ولكن في كل دولة يسمى ولي الأمر أو رئيس الجمهورية، ولا يوجد الآن خليفة لعدم إجماع المسلمين على خليفة واحد في العالم الإسلامي أجمع".

    وعند سؤاله عن إقرارات أحد المتهمين خلال التحقيقات بأن مرجعيته في أفكاره هي دروسه، قال يعقوب "هذا شأنه"، فردت المحكمة هذه "شهادة أمام الله فإذا كان لديك معلومة ولم تقم بإعلانها فهذا أمام الله".

    وأسندت النيابة للمتهمين تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

    وأشارت إلى أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

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