كاتب سوداني: السودان لم يغير موقفه من التوافق مع مصر بشأن سد النهضة

قال رئيس تحرير صحيفة "السوداني" المستقلة، ضياء الدين بلال، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعتقد أن هناك اختلافا أو انفرادا من قبل الموقف السوداني عن الموقف المصري.

وأوضح في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أن "القضية واحدة، وهناك رغبة إثيوبية واضحة للسيطرة على النيل الأزرق وفرض السيادة عليه، وأديس أبابا تريد فرض سياسة الأمر الواقع على الدولتين من خلال عامل الوقت".

وأضاف بلال أنه "من الواضح أن السودان لا يريد أن يكون هناك أي تصعيد أو توتر في هذا الملف، والسودان يبحث عن مخارج عن هذه الأزمة وبالتالي هو منفتح لكل الخيارات التي تدعم الاستقرار والوصول إلى ما يراعي مصالح الأطراف، وبالتالي السودان ليس له موقف مغلق وإنما يسعى في اتجاه الخيارات التي تجنب المنطقة الصراع حول المياه".

كان وزير الري السوداني، ياسر عباس، قد قال إن بلاده منفتحة على إبرام اتفاق جزئي مؤقت بخصوص سد النهضة الإثيوبي ولكن بشروط محددة.

واتفق السودان ومصر الأسبوع الماضي على تنسيق جهودهما لدفع إثيوبيا إلى تفاوض "جدي" على اتفاق على ملء وتشغيل السد.

واتفقت مصر والسودان على أن يكون الاتفاق شاملا لكن تصريحات وزير الري السوداني، تشير إلى تحول محتمل في موقف السودان.

وقال عباس إن الشروط تشمل التوقيع على كل ما تم الاتفاق عليه بالفعل في المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر، وبنودا لضمان استمرار المحادثات حتى بعد ملء السد المقرر في يوليو تموز، كما تشمل الشروط التزام المفاوضات بجدول زمني.

وكانت إثيوبيا قالت إنها ستبدأ في الملء الثاني لخزان السد في موسم الأمطار هذا الصيف، وهو ما ترفضه مصر بشدة.