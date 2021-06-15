الإمارات تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائها

أكدت دولة الإمارات، دعمها الكامل لسيادة المغرب على صحرائه وحقها القيام بجميع الإجراءات للدفاع عن وحدة أراضيها.

جدد مندوب الإمارات، أمام اللجنة الـ24 للأمم المتحدة، المنعقدة أمس الاثنين، دعمها الكامل لسيادة المغرب على صحرائه، بالإضافة دعم الإمارات "جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن وحدة أراضيها وحماية مواطنيها".

وقال الممثل الإمارات في الاجتماع ، الذي عقد أمس في نيويورك، إن الإمارات "تدعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية كحل يتطابق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الأمن".

ورحبت الإمارات بعقد المائدتين المستديرتين بجنيف عامي 2018 و2019، ودعت الى مواصلة دعم استمرار المفاوضات التي انطلقت عام 2007، تحت إشراف الأمم المتحدة.

ونوه الدبلوماسي الإماراتي في حديثه إلى "ترجمة للعلاقات التاريخية والقوية والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين، قامت دولة الإمارات بافتتاح قنصلية لها في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بتاريخِ 4 نونبر 2020"، بحسب موقع "ماب إكسبريس".

وجدد المندوب الإماراتي ترحيب بلاده بالمبادرات التي اتخذها المغرب في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعاون المغرب التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأكد المندوب الإماراتي إلى أن بلاده "تشيد بالجهود التي قام بها المغرب من أجل تنمية جهة الصحراء المغربية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومنها قيام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإطلاق النموذج الجديد لتنمية الاقاليم الجنوبية".