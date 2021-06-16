مقتل فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي القدس بذريعة محاولة تنفيذها عملية طعن

قتلت فلسطينية صباح اليوم الأربعاء، بعد أن أطلق جنود من الجيش الإسرائيلي النار عليها، عند حاجز قرية حزما العسكري، شمال شرقي مدينة القدس، وذلك بذريعة محاولتها تنفيذ عملية دهس وطعن للجنود على الحاجز.

القدس - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها: "إن الارتباط المدني الفلسطيني يبلغ وزارة الصحة باستشهاد مواطنة، أطلق الاحتلال النار عليها، في حزما".

من جانبه، قال متحدث الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي: "أحبطت قوات جيش الدفاع عملية دهس وطعن مزدوجة بالقرب من قرية حزما في منطقة لواء بنيامين الإقليمي".

وأضاف أدرعي: "وصلت إرهابية بسيارتها وحاولت دهس عدد من الجنود الذين كانوا بمهمة تأمين أعمال هندسية في منطقة قريبة من قرية حزما. ثم خرجت الإرهابية من سيارتها وبيدها سكين نحو الجنود".

وتابع: "تم تحييد المخربة من قبل قواتنا، فيما أصيب جندي بجروح طفيفة نتيجة عملية الدهس".

وأظهرت مقاطع فيديو، مصورة بالقرب من حاجز حزما، سيارة على هامش الطريق تعرّضت لاصطدام، فيما ظهرت الفلسطينية التي يزعم الجيش الإسرائيلي أنها حاولت تنفيذ عملية طعن ودهس ملقاة على الأرض بعد أن أُصيبت جراء عيارات الجنود الإسرائيليين النارية.