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    الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020

    مسؤول فرنسي: قوى عالمية تسعى لجمع ملايين الدولارات كمساعدة طارئة للجيش اللبناني

    © AP Photo / Bilal Hussein
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    قال مسؤول في وزارة القوات المسلحة الفرنسية إن قوى عالمية ستسعى لجمع عشرات الملايين من الدولارات لتقديم مساعدة طارئة للجيش اللبناني خلال اجتماع غد الخميس بهدف منع انهيار الجيش مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

    وتستضيف فرنسا، التي تسعى لمساعدة لبنان في أزمته السياسية والاقتصادية، غدا الخميس، اجتماعا افتراضيا مع شركاء مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وقوى أوروبية ودول الخليج العربية.

    الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
    © AP Photo / Bilal Hussein
    صحيفة: باريس بصدد تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني

    ويتزايد الاستياء في صفوف قوات الأمن بسبب انهيار العملة الذي بدد معظم قيمة رواتبهم. ولمعالجة الموقف، زار قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون فرنسا في مايو/ أيار للتحذير من موقف لا يمكن استمراره في ظل انخفاض قيمة الرواتب انخفاضا حادا مما دفع العديد من أفراد الجيش للعمل في وظائف إضافية أو إنهاء خدمتهم في الجيش.

    وقال المسؤول للصحفيين مشترطا عدم كشف هويته: "الجيش اللبناني هو العمود الفقري للبنان ويضمن عدم تدهور الوضع الأمني في البلاد لذا تمثل مساعدته على القيام بمهمته مصلحة مباشرة".

    وتابع أن "الدعم المتوقع هو مجرد حل مؤقت، وأن المؤتمر لن يسعى لدفع رواتب وإنما لتقديم مواد غذائية وإمدادات طبية وقطع غيار لعتاد الجيش وحتى الوقود"، بحسب "رويترز".

    وردا على سؤال عما إذا كانت المبادرة الفرنسية يمكنها إنقاذ الجيش في الأجل الطويل، قال المسؤول "عندما تكون في غرفة طوارئ بمستشفى، لا تفكر في كمية الدم التي ستحتاجها خلال شهرين أو ثلاثة. وهو نفس الأمر هنا".

    وفقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها مقابل الدولار منذ أواخر 2019 في انهيار مالي يمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

    إنفوجرافيك... معلومات عن قدرات الجيش اللبناني
    © Sputnik
    معلومات عن الجيش اللبناني وقدراته العسكرية

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