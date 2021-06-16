مصرف لبنان المركزي يدعو إلى ترشيد الدعم

طالب مصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء، حكومة تصريف الأعمال بإقرار خطة ترشيد الدعم، لمساعدة الأشخاص الأشد احتياجا، مؤكدا أنه لن يستخدم الاحتياطيات الإلزامية لتمويل الدعم.

وقال البنك في بيان، إنه "تمّ دفع ما يقتضي إلى المصارف لتلبية الاعتمادات الخاصة باستيراد الوقود، بعد نقص تسبب في اصطفاف طوابير طويلة في محطات الوقود في أنحاء لبنان"، وفق وكالة "رويترز".

أعلنت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية، ارتفاع أسعار الوقود، مشيرة إلى أن العمل بالأسعار الجديدة يبدأ من اليوم الأربعاء.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الطاقة اللبنانية، وصل سعر 20 لترا "بنزين 98" إلى 43 ألف ليرة لبنانية، بينما وصل سعر 20 لترا "بنزين 95" إلى 41800 ليرة وسجل سعر المازوت 30000 ليرة.

وأكدت الوزارة، أنها ألزمت، أصحاب المحطات الإعلان عن سعر بيع المحروقات بشكل بارز في محطاتهم والعمل بهذه الأسعار بدءا من اليوم.

وأوضحت أن الزيادة في سعر 20 لترا من "بنزين 95 و98" أوكتان بلغت 900 ليرة.

فيما وصلت الزيادة في سعر المازوت إلى 1400 ليرة، وانخفض سعر أنبوبة الغاز 300 ليرة لتسجل 25200 ليرة.

وكانت مصادر في وزارة الطاقة والمياه قد كشفت في وقت سابق أن "السوق يعاني نقصاً حادّاً في المحروقات، والمخزون لا يكفي سوى لأسبوع واحد، في حين أنّ الاحتياط الاستراتيجي يجب أن يكفي لشهر".

يذكر أن مصرف لبنان المركزي كان قد أكد في أغسطس/ آب 2020، أنه لن يتمكن من دعم الوقود والقمح والدواء في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية، مشيرا إلى أنه أبلغ الحكومة بقيامه بإيقاف الدعم حينها لمنع نزول الاحتياطيات دون 17.5 مليار دولار.