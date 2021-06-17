الإرياني يستقبل وزير الإعلام الأردني

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إنه أجرى مباحثات ثنائية مع وزير إعلام الأردن صخر دودين، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات الإعلامية.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها الإرياني، اليوم الخميس، على "تويتر"، قال فيها إنه استعرض مع دودين، مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن.

الارياني يبحث مع نظيره الاردني اوجه ومجالات التعاون بين البلدين https://t.co/AE4S4IJoAl — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 17, 2021

كما تطرق الجانبان إلى مبادرات السلام الإقليمية والدولية التي تهدف إلى إنهاء الحرب، في ضوء رفض "أنصار الله" كل المبادرات، على حد وصف الإرياني.

وقال الإرياني إن هناك تصعيدا عسكريا تقوده "أنصار الله" في محافظة مأرب، كما تطرق إلى أزمة خزان صافر العائم وأزمة المؤسسات الإعلامية في اليمن، مؤكدا على أهمية التعاون العربي في هذه المرحلة.

ويشهد اليمن حربا دموية منذ سنوات بين الحكومة الشرعية، المعترف بها دوليا وتدعمها المملكة العربية السعودية ضمن تحالف يضم دول عربية وإسلامية من جهة، وبين جماعة "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سنوات من جهة ثانية.