تسجيل
14:48 GMT18 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مصنع خنيفيس للفوسفات وسط سوريا

    "سبوتنيك" تواكب عودة الإنتاج لأكبر مصنع فوسفات في الصحراء السورية.. فيديو

    © Sputnik . Osama Dayoub
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/12/1049289455_0:0:3640:2048_1200x675_80_0_0_7549210ade20538ed162aef26bda7468.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106181049289899-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/

    عاود مصنع خنيفيس للفوسفات، وسط سوريا، انطلاقته التجريبية بعد إعادة تأهيله من التدمير الكامل الذي طاله على أيدي مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

    ويعمل المصنع الذي يتألف من وحدة تركيز ومجففين ووحدة تحميل سككية موزونة مرتبطة مع مرفأ طرطوس، بطاقة إنتاجية 5 آلاف طن يوميا.

    وقال المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، المهندس سمير أسد، لـ "سبوتنيك" إن الإقلاع التجريبي تم بعد انتهاء مرحلة إعادة التأهيل للمعمل في مناجم (خنيفيس) التي تم تدميرها بشكل ممنهج وكامل.

    مصنع خنيفيس للفوسفات وسط سوريا
    © Sputnik . Osama Dayoub
    مصنع "خنيفيس" للفوسفات وسط سوريا، 18 يونيو 2021

    وأضاف أسد أن "عمليات إعادة بناء المعمل تم بجهود كبيرة وبخبرات وطنية"، مشيرا إلى أن "المعمل ينتج الفوسفات المجفف والمركز بطاقة إنتاجية 650 ألف طن سنويا، ويتم العمل لتطوير هذا الإنتاج ليصل الى كميات أكبر تصل حتى 850 ألف طن سنويا".

    وبيّن المدير العام للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية أن الاحتياطي الجيولوجي للفوسفات في منطقة مناجم الشرقية يبلغ نحو 1.8 مليار طن ويحتاج إلى مئات السنين للاستثمار، لذلك عمدت وزارة النفط والثروة المعدنية الى طرح مشاريع استثمارية على شركات الدول الصديقة لإنتاج الفوسفات، لافتا إلى أن العمل حاليا في مساحة نحو 50% من المساحة التي يوجد فيها الاحتياطي بما يقدر بـ 500 مليون تحت تصرف المؤسسة.

    وكشف المدير العام عن أن الاحتياطي المذكور يجعل الشركة العامة للفوسفات في حالة عمل مستمر لنحو 400 سنة قادمة.

    مصنع خنيفيس للفوسفات وسط سوريا
    © Sputnik . Osama Dayoub
    مصنع "خنيفيس" للفوسفات وسط سوريا، 18 يونيو 2021

    وأوضح أسد أن الشركة تسعى للتعاون مع الدول الصديقة إلى تطوير الإنتاج ليصل إلى 10 مليون طن سنويا خلال المرحلة القادمة وما يتطلبه من بنية تحتية ومعامل تركيز ومعامل غسيل وسكة الحديد الى تطوير المرفأ.

    ونوه مدير عام مؤسسة الجيولوجيا السورية بالجهود الكبيرة التي قام بها العمال والفنيين، وإصرارهم رغم ظروف الحصار، على إعادة البناء في جميع المعامل خصوصا التي دمرها الإرهاب.

    مصنع خنيفيس للفوسفات وسط سوريا
    © Sputnik . Osama Dayoub
    مصنع "خنيفيس" للفوسفات وسط سوريا، 18 يونيو 2021

    وأوضح المهندس أسد أن نسبة الدمار كانت كبيرة حيث أعيد بناء المعمل من جديد بتكاليف كبيرة جدا، مشيرا إلى وجود منجمين رئيسيين يقعان إلى الجنوب الغربي من مدينة تدمر، الأول منجم الشرقية حيث تم تأهيل معمل الغسيل بقسم التجفيف هناك في مرحلة سابقة، فيما تم حاليا الانتهاء من تأهيل (معمل خنيفيس) وإعادة إقلاعه.

    مصنع خنيفيس للفوسفات وسط سوريا
    © Sputnik . Osama Dayoub
    مصنع "خنيفيس" للفوسفات وسط سوريا، 18 يونيو 2021

    وأوضح أن كلا المنجمين ينتجان ثلاثة أنواع من الفوسفات (الرطب والمشغل والمكسور)، كاشفا عن أن الطاقة الإنتاجية لهذه المعامل هي 3.5 مليون طن سنويا قابلة للتصدير، وأن الكمية الأعظم من الإنتاج تأتي من منجم (الشرقية).

    وقال المهندس أسد أن قسما صغير من الانتاج الوطني يستعمل داخليا في صناعة الأسمدة الفوسفاتية ضمن (معمل الأسمدة في حمص)، فيما يصدر القسم الأكبر إلى عدة دول عبر مرفأ طرطوس الذي تصله الصادرات الفوسفاتية شبكة السكك الحديدية والشاحنات تصب حمولاتها في 22 صومعة إنتاجية لتجميع الفوسفات وتخزينه، تنقل بعدها بالبواخر إلى الدول التي تستجر المادة.

    وتقبع مناجم فوسفات خنيفيس عند النهاية الجنوبية الغربية لجبل الأبتر (60 كم  جنوب غرب مدينة تدمر)، وتتألف التوضعات من طبقات فوسفاتية صخرية متناوبة مع فوسفات رملية هشة.

    يذكر صادق مجلس الشعب السوري في آذار 2017 على العقد الموقع بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وستروي ترانس غاز الروسية لاستثمار واستخراج الفوسفات من مناجم الشرقية لمدة 50 عاماً بإنتاج 2.2 مليون طن سنوياً من بلوك يبلغ احتياطه الجيولوجي 105 ملايين طن.

    الكلمات الدلالية:
    معمل, طرطوس, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أعضاء من فرقة الجاز توتسي كوليرز في اليوم الثالث من لقاء سباق الخيل رويال أسكوت، في أسكوت، غرب لندن في 17 يونيو 2021.
    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    إنفوجرافيك... 6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف
    6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك