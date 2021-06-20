في يومهم العالمي... أمريكا تؤكد التزامها بتوفير ملاذات آمنة للاجئين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزام الولايات المتحدة بتوفير ملاذات آمنة لطالبي اللجوء حول العالم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق يوم 20 يونيو/ حزيران من كل عام.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للخارجية الأمريكية على "تويتر"، اليوم الأحد، مؤكدة استعادة برنامج إعادة توطين اللاجئين.

وصرحت الخارجية الأمريكية: "في اليوم العالمي للاجئين، نعيد التأكيد على التزامنا بالوقوف صفا واحدا مع اللاجئين لبناء عالم أكثر شمولا".

وتابعت: "سنعمل معا ضمن برنامج إعادة توطين اللاجئين لمنح الأمل والملاذ الآمن لمن يواجهون الاضطهاد".

ويحتفل العالم باليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف الـ 20 من يونيو، لتسليط الضوء على من تصفهم الأمم المتحدة بالأشخاص الشجعان الذين تعرضوا للفرار من موطنهم مجبرين بسبب الصراعات أو الاضطهاد.

وتهدف هذه المناسبة العالمية إلى حشد تعاطف عالمي لدعم قضايا اللاجئين حول العالم ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم.

On World Refugee Day, we reaffirm our commitment to stand together #withrefugees to create a more inclusive world. The U.S. has announced that the refugee resettlement program is being restored, offering hope and safe haven to those fleeing persecution. pic.twitter.com/AIUoDXCNaZ — Department of State (@StateDept) June 20, 2021

وكان أول احتفال عالمي بهذه المناسبة في 20 يونيو 2001 بمناسبة الذكرى الخمسين على إبرام اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئ الأفريقي قبل أن تعتبره الأمم المتحدة يوما عالميا لدعم اللاجئين في العالم، عام 2000.