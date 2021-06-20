مصر تدين هجمات "أنصار الله" على السعودية وتؤكد وقوفها مع المملكة

أدانت مصر استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية مناطق مدنية في جنوب السعودية بعدد من الطائرات المفخخة المسيرة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، أعربت مصر عن "إدانتها واستنكارها لقيام ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية الشقيقة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتي تم اعتراضها بنجاح من قبِل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن".

وأكدت مصر، بحسب البيان المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، "وقوفها بجانب الشقيقة السعودية ودعمها لما تتخذه من إجراءات لصون أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية".

واعتبرت مصر أن ما تقوم به جماعة "أنصار الله" يمثل "انتهاكًا لقواعد لقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن بالمنطقة".

وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء أمس، أن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة".

وقال التحالف إنه "بذلك يرتفع مجموع ما تم اعتراضه يوم (السبت) إلى 17 طائرة بدون طيار".