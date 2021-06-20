الصحة السعودية: ندرس إعطاء جرعة لقاح كورونا الثانية من نوع مختلف

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الخطة الوطنية لمواجهة كورونا تسير بشكل إيجابي وبخطوات ثابتة وتحقق أهدافها.

وأشار العبدالعالي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أن المؤشرات الوبائية في المملكة تتجه في الأونة الأخيرة إلى الاستقرار في الحالات المؤكدة والحرجة.

وحث المتحدث باسم وزارة الصحة الجميع بالمبادرة لأخذ اللقاحات.

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة.

الأحد 20 يونيو 2021 pic.twitter.com/vEMrT4xDys — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 20, 2021

​وقال العبدالعالي إن إجمالي أعداد اللقاحات المعطاة في المملكة بلغ 16 ملونًا و522 ألفًا و87 جرعة.

وكشف العبدالعلي عن أن وزارة الصحة تدرس إمكانية إعطاء جرعة ثانية من لقاحات كورونا من نوع مختلف عن الجرعة الأولى.

وقال: "تشير الدراسات العلمية المحكمة إلى إمكانية التبديل بين الجرعتين من نوعين مختلفين من اللقاحات، كما أظهرت هذه الدراسات مأمونية اللقاحات وفعاليتها رغم اختلاف النوعين.