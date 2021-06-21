وزير خارجية ماليزيا يبحث مع رئيس "اقتصادية" قناة السويس فرص الاستثمار بالمنطقة

بحث وزير الخارجية الماليزي، هشام الدين حسين، مع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يحيي زكي، اليوم الاثنين، فرص استثمار بلاده في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بالقاهرة في أول زيارة لوزير الخارجية الماليزي إلى مصر منذ توليه مهام منصبه في مارس/آذار الماضي، بحسب بيان لهيئة قناة السويس.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الملفات والقضايا من بينها "التعاون المشترك لجذب الاستثمارات الماليزية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة".

من جانبه، أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن سعادته باللقاء "الذي يعزز العلاقات بين الجانبينن"، معتبرا "الزيارة فرصة جيدة لاستكشاف محور استثماري جديد داخل المنطقة الاقتصادية خاصة في الموانئ التابعة لها".

وخلال اللقاء، استعرض زكي "أهم نقاط الاستراتيجية التي تقوم عليها المنطقة والقطاعات الصناعية المستهدفة والتي بدأ استيطان بعضها في المناطق الصناعية وأهم الإجراءات و القواعد والقوانين الصادرة خلال الفترة الماضية والتي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتسهيل مناخ الأعمال للمستثمرين".

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الخارجية الماليزي على" أهمية التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على جذب الاستثمارات الماليزية هناك".

وأعرب حسين عن "رغبة بلاده في ضخ استثمارات إلى مصر، باعتبارها البوابة إلى أفريقيا".