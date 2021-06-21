مصر... حقيقة منع اصطحاب الكتاب المدرسي خلال امتحانات الثانوية العامة

ردت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، اليوم الاثنين، على أنباء متداولة عبر شبكة الإنترنت بشأن منع اصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

ونفت الوزارة هذه الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لعدم السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجان الامتحانية، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أنه سيسمح لطلاب الثانوية العامة بدخول الكتاب الحكومي إلى اللجان الامتحانية، سواء كان كتاب الوزارة الرسمي أو نسخة مطبوعة منه، فيما أكدت أنه لن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أي نوع.

كما نوهت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة، بحسب نظام التقييم الجديد، لا تقيس نواتج التعلم لدى الطلاب بناء على الحفظ وإنما على الفهم والاستيعاب.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة (الشعبة العلمية) في 10 يوليو/ تموز المقبل، وتستمر حتى 2 أغسطس/ آب المقبل، بينما تبدأ امتحانات الشعبة الأدبية يوم 11 يوليو وتستمر حتى 29 يوليو.

وستكون الامتحانات الورقية متاحة فقط لمن لم يتسلموا جهاز الـ "تابلت"، مشيرة إلى أن الامتحانات التجريبية الثالثة ستجرى في 21 يونيو/ حزيران.

وفيما يتعلق بالطلاب المكفوفين، فإن امتحاناتهم تبدأ في 11 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس، بينما تبدأ امتحانات الطلاب المتفوقون في 11 يوليو وتستمر حتى 5 أغسطس.