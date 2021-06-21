مصر للطيران تكشف حقيقة مشاجرة عنيفة بين سيدتين على متن طائرة

كشفت شركة مصر للطيران حقيقة مقطع مصور لمشاجرة عنيفة بين سيدتين على متن إحدى الطائرات، قال عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إنها تابعة للشركة المصرية.

ونشرت الشركة توضيحا على حسابها الرسمي على فيسبوك، أكدت أنه "بمراجعة هذا الفيديو والتحقق من صحة الواقعة تبين أنها ليس لها علاقة بمصر للطيران مطلقا".

وأوضحت الشركة أن الواقعة "تمت علي متن إحدي شركات الطيران غير مصرية في إحدي رحلاتها وتم نشر الفيديو منذ أكثر من شهرين علي مواقع التواصل الاجتماعي".

وأهابت الشركة الوطنية بمستخدمي مواقع التواصل التأكد من صحة أي محتوي أو مضمون منشور عن مصر للطيران والتحقق من صحته وتبعيته لها من قبل المصادر الرسمية بوزارة الطيران المدني ومصرللطيران قبل تداوله لمنع إثارة الرأي العام وحفاظا علي صورة الناقل الوطني أمام عملائه في مختلف أنحاء العالم.