درجة الحرارة في مكة المكرمة تقترب من الـ50 درجة

توقع مركز الأرصاد، في المملكة العربية السعودية أن تقترب درجة الحرارة اليوم الثلاثاء، في مكة المكرمة من 50 درجة.

وقال المركز في تحذير له إنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية والمثيرة للأتربة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أيضا أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، وتتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة.

​وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في السعودية، أن تسجل مكة المكرمة 49 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة في المملكة، بينما تسجل قرية السودة، في منطقة عسير أقل درجة حرارة في المملكة بـ 14 درجة مئوية.