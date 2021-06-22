درجة الحرارة في مكة المكرمة تقترب من الـ50 درجة

وقال المركز في تحذير له إنه من المتوقع أن تنشط الرياح السطحية والمثيرة للأتربة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ولفت إلى أنه من المتوقع أيضا أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، وتتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة.
تنبيه - #منطقة_مكة_المكرمة - #الليث #جدة #رابغ— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) June 21, 2021
للتفاصيل https://t.co/fLKoN5ddjO #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/AtbcSLokPT
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في السعودية، أن تسجل مكة المكرمة 49 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة في المملكة، بينما تسجل قرية السودة، في منطقة عسير أقل درجة حرارة في المملكة بـ 14 درجة مئوية.
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