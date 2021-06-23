محلل سياسي: البحرين لم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه قطر

قال الكاتب والإعلامي القطري صالح الغريب إنه منذ قمة العلا، التي بموجبها تم التصالح بين الدول الأربعة (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) مع دولة قطر، لم تقم المنامة بأي خطوة إيجابية تجاه الدوحة.

وأضاف الغريب في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن البحرين لم تسمح للمواطن القطري بدخول أراضيها بل فرضت تأشيرة دخول على القطريين فضلا عن افتعالها أمورا مثل قضية الصيد ومطالباتها بدخول القوارب البحرينية المياه القطرية وهي أمور سيادية.

وأشار إلى أن البحرين ظلت تؤجج هذ الأمر وخلال رمضان الماضي قدم التليفزيون البحريني برنامجا مسيئا لدولة قطر.

ويرى الغريب أن الخاسر الأكبر من استمرار الخلاف هي البحرين وعليها أن تقوم بمثل ما قامت به الدول الأخرى ومن ثم تحديد مكان لعقد اجتماع لحل كل المشاكل العالقة.

وتابع أن "البحرين لم تفعل شيئا سوى التصريح بأنها تطلب من قطر إرسال وفود لمناقشة عودة العلاقات".

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني قد قال في وقت سابق، إن بلاده، وجهت إلى نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، دعوتين رسميتين لإرسال وفد قطري لعقد مباحثات ثنائية بين البلدين في المملكة، لتسوية الموضوعات والمسائل العالقة بين الجانبين.

وأضاف الزياني أن البحرين تأمل أن تراعي دولة قطر في سياستها الخارجية وحدة شعوب الخليج العربي الممتدة عبر السنين.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، كانت قد اعلنت في يونيو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي، في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود وعودة العلاقات.