ابنة حاكم دبي ترسل بيانا هو الأول من نوعه منذ اختفائها عن الأنظار

وجاء البيان بعد يومين من انتشار صورة لها في الخارج على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد أربعة أشهر من بث هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" تسجيلا مصورا قالت فيه الشيخة لطيفة "إنها محتجزة رغما عن إرادتها".

وقالت في البيان: "أتمنى أن أعيش حياتي الآن بسلام ودون المزيد من المتابعة الإعلامية. وأشكر الجميع على أمنياتهم الطيبة".