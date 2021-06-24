لأول مرة في تاريخ المغرب... طالبة تحصل على الدرجة النهائية

حصلت الطالبة سندي الحرورية، على معدل 20/20، في الامتحان الجهوي للسنة الأولى في الثانوية، بحسب موقع "العمق" المغربي.
وتدرس الحرورية في مسلك شعبة العلوم الرياضية-خيار فرنسية، بثانوية عبد الكريم الخطابي بتيفلت بالوسط الشمالي للمملكة المغربية.
سندس الحرورية من مدينة تيفلت .. تحصل في الامتحان الجهوي للأولى باكالوريا على 20/20 شعبة العلوم الرياضية- خيار فرنسية.#التعليم_العمومي ❤ pic.twitter.com/JAUv2bP4bD
— rafki saoud zakaria (@lhrizii) June 24, 2021
وقال عبد الله الحرروية والد الطالبة، إن ابنته حصلت على معدل 20/20 في مواد اللغة العربية، والاجتماعيات، والتربية الإسلامية، واللغة الفرنسية، وعلى نفس النقطة في المعدل العام.
وأوضح أن المعدل الذي حصلت عليه ابنته، هو الأول في تاريخ المغرب في التعليم العمومي.
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