لأول مرة في تاريخ المغرب... طالبة تحصل على الدرجة النهائية

حصلت طالبة مغربية على الدرجة النهائية في كل مواد الدراسة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة المغربية.

حصلت الطالبة سندي الحرورية، على معدل 20/20، في الامتحان الجهوي للسنة الأولى في الثانوية، بحسب موقع "العمق" المغربي.

وتدرس الحرورية في مسلك شعبة العلوم الرياضية-خيار فرنسية، بثانوية عبد الكريم الخطابي بتيفلت بالوسط الشمالي للمملكة المغربية.

سندس الحرورية من مدينة تيفلت .. تحصل في الامتحان الجهوي للأولى باكالوريا على 20/20 شعبة العلوم الرياضية- خيار فرنسية.#التعليم_العمومي ❤ pic.twitter.com/JAUv2bP4bD — rafki saoud zakaria (@lhrizii) June 24, 2021

وقال عبد الله الحرروية والد الطالبة، إن ابنته حصلت على معدل 20/20 في مواد اللغة العربية، والاجتماعيات، والتربية الإسلامية، واللغة الفرنسية، وعلى نفس النقطة في المعدل العام.

وأوضح أن المعدل الذي حصلت عليه ابنته، هو الأول في تاريخ المغرب في التعليم العمومي.