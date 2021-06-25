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    الجيش اليمني اليمن

    الجيش اليمني: مقتل وإصابة 8 من "أنصار الله" في عملية نوعية لقواته شمالي تعز

    © AP Photo / Hani Mohammed
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    أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، أن قواته أوقعت مساء الجمعة، قتلى وجرحى في صفوف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اثر تجدد القتال في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

    القاهرة - سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز في الجيش اليمني عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بأن "الجيش الوطني نفذ عملية نوعية استهدفت الحوثيين في جبهة الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز، أسفرت عن مقتل 5 من عناصر الجماعة وإصابة ثلاثة آخرين".

    الجيش اليمني، عدن، اليمن 31 أغسطس 2019
    © REUTERS / Fawaz Salman
    الجيش اليمني: مقتل 17 من الحوثيين في كمين غربي محافظة مأرب

    وأضاف أن "مدفعية الجيش أعطبت آلية للحوثيين وسقط عدد من مسلحيهم بين قتيل وجريح".

    وفي 17 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت قوات الحكومة المعترف بها دوليا، سيطرتها على قرية زبيدة وتبة الشيكي في جبهة مقبنة غرب تعز، إثر هجوم على مواقع تمركز للحوثيين أوقع 35 قتيلا وجريحا في صفوف الجماعة، وذلك غداة استعادتها سلسلة تلال السوداء في منطقة القحيفة بالمديرية ذاتها، من قبضة مسلحي الجماعة.

    وأطلقت الدفاع اليمنية مطلع آذار/ مارس الماضي، عملية واسعة في محافظة تعز على مواقع مسلحي جماعة الحوثيين في مديريات مقبنة وجبل حبشي والمعافر غرب تعز، أعلنت خلالها السيطرة على جبال الزهيب وغباري وعلقة والدرب والممطار الاستراتيجية، ومنطقتي الكدحة والطوير وقرى الغليل والسحيحة ودرخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة وغيرها في ريف تعز الغربي.

    وتتقاسم القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، السيطرة على محافظة تعز التي تكتسب أهمية استراتيجية لموقعها على ساحل البحر الأحمر صولا إلى مضيق باب المندب أحد أهم الطرق البحرية الاستراتيجية في العالم.

    انظر أيضا:

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