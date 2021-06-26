مطار بيروت يعلن عن إغلاق جزئي لمواجهة انتشار فيروس كورونا

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان، اليوم السبت، عن إقفال جزئي لمطار بيروت، وذلك التزاما بالاجراءات المتخذة لمواجهة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني بيانا جاء فيه: "التزاما بالقرارات والتوصيات المتعلقة بالحد من انتشار وباء ​كورونا​، يمنع منعا باتا دخول الأشخاص المستقبلين للركاب القادمين إلى قاعة وصول ​مطار بيروت الدولي​".

وأضاف بيان المديرية: "وكذلك يمنع توديع الركاب المغادرين داخل قاعة المغادرة، ويقتصر دخول قاعتي الوصول والمغادرة على الركاب والأجهزة الرسمية وموظفي الشركات العاملة في ​المطار​".

ولفتت إلى أنه "يبدأ العمل بهذا التدبير ابتداء من يوم الإثنين المقبل".