وزيرة الثقافة الليبية تشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 

تصل مساء، اليوم الأحد، وزيرة الثقافة الليبية الدكتورة مبروكة توغي عثمان، القاهرة في زيارة تستغرق عدة أيام.

تشارك الوزيرة مع وفد من المستشارين والمسؤولين بقطاعات وزارة الثقافة الليبية افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، كما تلتقي وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في لقاء خاص تناقش فيه سبل تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

وتلتقي الوزيرة العديد من المسؤولين المصريين خلال فترة تواجدها، كما تزور عدة أماكن ثقافية وأثرية منها دار الكتب والوثائق ومكتبة الإسكندرية والقلعة، وأماكن أخرى.

ومن المرتقب أن تلتقي الوزيرة خلال زيارتها للقاهرة بعدد من النخب الثقافية والكتاب المصريين، والإعلاميين والصحفيين خلال فترة تواجدها بالقاهرة.

وتشارك دولة ليبيا بجناحين في أعمال الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال الدكتور خليفة الحامدي مستشار شؤون الإعلام والتواصل بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية، إن العلاقات الثقافية بين البلدين ممتدة على مدار عقود طويلة، وأن الروابط بين البلدين تتميز بعمقها وتناغمها بدرجة كبيرة.

وأوضح الحامدي أن "وزيرة الثقافة الليبية ستلتقي رئيس اتحاد الناشرين العرب وأصحاب دور النشر الليبية والكتاب والمثقفين الليبيين المتواجدين بالقاهرة".

وشدد على حرص حكومة الوحدة الوطنية مشاركة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تأكيدا لأواصر الأخوة واللحمة المشتركة مع مصر عبر التاريخ، وتعزيز أوجه التعاون الثقافي بين البلدين.