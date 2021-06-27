وزير الداخلية اللبناني يشيد بالتنسيق الأمني المشترك مع السعودية لضبط الكبتاغون

أشاد وزير الداخلية والبلديات اللبناني، العميد محمد فهمي، بالتنسيق بين السلطات الأمنية اللبنانية والسعودية الذي أدى إلى "ضبط عملية تهريب مخدرات كبتاغون، قُدرت كميتها بـ 14 مليونا و400 ألف حبة في ميناء جدة السعودي، آتية من مرفأ اللاذقية عبر مرفأ بيروت".

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية تصريحات وزير الداخلية اللبناني الذي أثنى بـ"المتابعة الجادة والحرفية العالية والتعاون المميز بين القوى الأمنية اللبنانية والسعودية التي أدت إلى كشف العملية بعد تنسيق أمني استباقي عالٍ".

كما فهمي وجه تحية إلى ضباط ورتباء وعناصر قوى الأمن الداخلي "الذين يجهدون في السهر لمكافحة هذه الآفة حماية وتحصيناً للأمن المجتمعي للبنان وللدول الشقيقة والصديقة".

إحباط محاولة تهريب (14.4) مليون قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل ألواح حديدية قادمة من لبنان.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/KTCsmL1e6T — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 26, 2021

​ونجحت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، في إحباط محاولة تهريب 14 مليون قرص مخدر قادمة من لبنان.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أن هيئة مكافحة المخدرات تمكنت من إحباط محاولة تهريب (14.400.000) قرص إمفيتامين مخدر، قادمة من لبنان.