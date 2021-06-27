الجزائر تواجه شحا مائيا

أعلنت وزارة الموارد المائية الجزائرية، أن البلاد تواجه عجزا مائيا بسبب التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن ما تتعرض له الجزائر يشبه وضع العديد من الدول المطلة على البحر المتوسط.

ذكرت ذلك الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، قالت فيه إن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على ظروف تساقط الأمطار في البلاد، بحسب ما ذكرته "صحيفة النهار" الجزائرية، في تقرير عن عجز المياه في البلاد.

ولفتت الوزارة إلى أن شح الأمطار أدى إلى تراجع منسوب مياه السدود في عموم البلاد بصورة كبيرة، خاصة في المناطق الوسطى والغربية، مشيرة إلى أن نسبة العجز تصل إلى نحو 25 في المئة من احتياطي مياه السدود.

وتسعى الجزائر عبر برنامج خاص للحد من العجز في المياه لزيادة القدرات الخاصة بإنتاج المياه الجوفية وتوسيع محطات تحلية مياه البحر لتغطية العجز في مياه الشرب.