السعودية تعلن اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما "أنصار الله" تجاه المملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، عن "اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه جنوبي المملكة"، ليرتفع إجمالي ما تم اعتراضه إلى 3 مسيّرات وصاروخين باليستيين".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن التحالف العربي، قوله إن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون صوب خميس مشيط وأن "ميليشيا الحوثي مستمرة في محاولاتها المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة".

وشدد التحالف، على أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك"، مضيفا أن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة".

#عاجل #التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #خميس_مشيط.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) June 27, 2021

وكان التحالف العربي، قد أعلن فجر اليوم عن اعتراض الدفاعات السعودية طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا أطلقهما "أنصار الله" باتجاه خميس مشيط، بالإضافة إلى صاروخ أخر أطلق باتجاه مدينة نجران.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014، في المقابل تنفذ الأخيرة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات داخل اليمن، وداخل المملكة.