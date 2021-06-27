رئيس قناة السويس يكشف للبرلمان كواليس تعويم سفينة "إيفرغيفن" الجانحة

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن حل أزمة السفينة "إيفرغيفن" كان مثار فخر وإشادة من كافة المنظمات والشركات الملاحية والبحرية خاصة أن الأزمة تم التغلب عليها وحلها بأفكار مصرية وجهود مصرية وعمالة مصرية من أبناء هيئة قناة السويس.

وأكد ربيع، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الحل تم بجهود مصرية خالصة وعمل مصري بامتياز، مشيرًا إلا أن تلك العملية أثبتت للعالم أجمع قدرة مصر لاسيما في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تابع لحظة بلحظة ملف تعويم تلك السفينة، وذلك حسب " بوابة أخبار اليوم ".

وأضاف ربيع أنه تم العمل ليلًا ونهارًا حتى الانتهاء من تعويم السفينة، لافتا إلى أن تلك الأزمة كانت لها استفادة عظيمة منها العمل على تطوير أقسام الإنقاذ وإضافة قاطرات تعمل بقوة 250 طنا وأجهزة وأوناش ولأكثر من 60 متر ارتفاع وتأسيس وحدة بحرية دولية ووحدة تعويضات.

وجنحت السفينة "إيفرغيفن" التابعة لشركة "إيفرغرين" في مجرى قناة السويس في مارس/ آذار الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجرى الملاحي بالكامل وتوقف حركة الملاحة الدولية في القناة لمدة 6 أيام.

وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضات بلغت 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه "مبالغ وغير مبرر"، وبعدها خفضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا العرض بعد.