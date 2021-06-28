لبنان... سائقو السيارات العمومية يقطعون طريقا دوليا

قطع أصحاب وسائقو السيارات العمومية في لبنان طريقا دوليا، اليوم الاثنين، وذلك احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة.

وقال مراسل قناة "الجديد" إن أصحاب وسائقي السيارات العمومية والفانات قطعوا الطريق الدولية في ضهر البيدر احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة وأزمة البنزين وارتفاع سعر الدولار.

مراسل "الجديد": أصحاب وسائقو السيارات العمومية والفانات قطعوا الطريق الدولية في ضهر البيدر احتجاجاً على الأوضاع المعيشة الصعبة وأزمة البنزين وارتفاع سعر الدولار pic.twitter.com/1RQJyJHIwH — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) June 28, 2021

وتجددت الاحتجاجات وقطع الطرق في مختلف المناطق اللبنانية على أثر الارتفاع القياسي لسعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، حيث سجل 18000 ليرة للدولار الواحد، بعد ظهر السبت الماضي.

وأقدم محتجون غاضبون في طرابلس شمالي لبنان على اقتحام مصرف لبنان وسرايا طرابلس، وعلى الفور استقدم الجيش اللبناني تعزيزات إلى المنطقة لمنعهم من الدخول إلى المصرف.

وتوجّه عدد من المتظاهرين إلى منازل ومكاتب السياسيين في طرابلس، مرددين هتافات منددة بالمسؤولين. فيما أطلق مناصرو النائب محمد كبارة، النار على المحتجين أمام منزله، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

وفي بيروت، قطع محتجون​ ساحة الشهداء​ وتقاطع ​برج الغزال​ باتجاه ​الحمرا​. وفي البقاع، تم قطع طريق تعلبايا وسعدنايل وشتورا وطريق ضهر البيدر. وفي الجنوب قطع عدد من الشبان عددا من الطرق في صيدا وصور.

وينعكس الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار على أسعار السلع والمواد الغذائية، الأمر الذي دفع أصحاب المتاجر والصيدليات إلى إقفال أبوابهم في عدد من المناطق اللبنانية.