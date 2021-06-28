العراق... إحباط محاولة تفجير برجين لنقل الكهرباء في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تفجير أبراج لنقل الكهرباء في محافظة ديالى.

جاء هذا في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation مصر تدين استهداف محطة كهرباء صلاح الدين في العراق

وقال البيان إن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، نجحت في إبطال محاولة تفجير برجين لنقل الكهرباء.

وأشار البيان إلى أن محاولة التفجير جاءت من قبل عصابات "داعش" الإرهابية (محظور في روسيا).

وأوضحت الخلية أن المنطقة التي شهدت محاولة التفجير، منطقة وعرة، ولا تسيطر عليها القوات الأمنية.

وذكر البيان أنه تم استدعاء خبير متفجرات لتفكيك المواد المتفجرة التي استخدمت في محاولة التفجير.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، أمس الأحد، أن هجوما إرهابيا استهدف محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء بصواريخ كاتيوشا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزارة، قولها إن الهجوم تسبب بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية (البويلر)". وأفادت وكالة "رويترز" بأن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي.